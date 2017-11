iOS 11.1.1 yayınlandı!

Apple, iOS 11'in sorunlarını çözmek için geçtiğimiz günlerde iOS 11.1 güncellemesini sunmuştu. Ancak iOS 11.1 güncellemesi ile düzgün çalışan bazı özellikler bozulmuştu. Apple, elini çabuk tuttu ve iOS 11.1.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı.

iOS 11.1.1 güncellemesi ile klavyede otomatik düzeltme ile ilgili bir sorun düzeltiliyor. Bildiğiniz gibi iOS 11.1 kullanıcıları klavyede otomatik düzeltme açıkken "i" harfini yazamıyor, klavye "i" harfini otomatik olarak "?" işareti ile değiştiriyordu. Bu sorun nihayet çözülüyor.

İkinci büyük sorun ise Hey Siri'nin çalışmamasına neden olan bir hataydı. Apple bunu da iOS 11.1.1 güncellemesi ile çözüyor.

Yaklaşık 45 MB büyüklüğündeki iOS 11.1.1 güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

iOS 11.1.1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.