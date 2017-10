iOS 11.2 Beta 1 çıktı!

Apple, bugün sürpriz bir şekilde daha iOS 11.1 Final sürümünü yayınlamadan geliştiriciler için iOS 11.2 Beta 1 güncellemesini indirime sundu. WWDC 17 etkinliğinde duyurulan ancak iOS 11 sürümüne dahil edilmeyen yenilikler, iOS 11.2 sürümü ile gelecek gibi görünüyor. Peki, iOS 11.2 Beta 1 ile hangi yenilikler geliyor?

iOS 11.2 Beta 1 sürümü ile kontrol merkezindeki müzik bölümündeki albüm kapağı artık yuvarlak yerine kare bir görünüme sahip oluyor. App Store'da arama vurgulamak için son arananların üzerine tıklayabiliyorsunuz. Hesap Makinesi uygulamasında yaşanan 1+2+3 sorunu çözülüyor. Emojilerde iyileştirmelere yapılıyor. Live Photo efektinde yükleniyor animasyonu değişiyor.

iPhone 8 ve iPhone X ile gelen yeni duvar kağıtları, diğer iPhone modellerinde de kullanılabiliyor. Mesajlar içerisindeki kamera uygulamasının simgesi yeniliyor ve son olarak AirPlay 2 desteği iOS 11.2 sürümü ile artık kullanılabiliyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.2 Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.2 Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 Beta 1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.