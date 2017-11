iOS 11.2 Beta 2 yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz günlerde sadece iPhone X için iOS 11.2 Beta 1 güncellemesini yayınlamıştı. Cupertinolu teknoloji devi, iPhone X'te yaşanan sorunları çözmek ve farklı yenilikler test etmek için yayınladığı iOS 11.2 güncellemesinin ikinci beta sürümünü tüm iPhone ve iPad sahipleri için indirime sundu.

Apple Geliştirici Hesabı olan kişilerin yükleyebildiği iOS 11.2 Beta 2 güncellemesi ile AirPlay 2 ve Apple Pay Cash özelliği sunuluyor.

Ayrıca HomePod için SiriKit de bu güncellemede yer alıyor. iOS 11.2 Beta 2 ile ; geri bildirim uygulaması tekrar eklendi, iPhone X için yeni canlı duvar kağıtları eklendi, bazı emojiler düzeltildi, iPhone 8 ve iPhone X duvar kağıtları diğer iPhone modellerine de sunuldu ve yavaş animasyonun neden olduğu hesap makinesi hatası düzeltildi.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.2 Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.2 Beta 2 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.