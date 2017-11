iOS 11.2 Beta 3 çıktı!

Apple, iOS 11'in yaralarını sarmak için hızla çalışmaya devam ediyor. Cupertinolu dev şimdi de geliştiriciler için iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini indirime sundu.

iOS 11.2 Beta 3 ile denetim merkezinden Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatmaya çalıştığınızda karşınıza buradan sadece bağlantının kesildiğini gösteren bir uyarı çıkıyor. Ayrıca iPhone X'e özel yeni denetim merkezi göstergesi sisteme ekleniyor.

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesi ile AirPlay 2 ve iMessage üzerinden Apple Pay ile para gönderem özelliği sunulmaya devam ediyor. Güncelleme ile HomePod için SiriKit de sisteme ekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.