iOS 11.2 Public Beta çıktı!

Cupertinolu teknoloji devi, iOS 11 ile yaşanan sorunları çözmek için geçtiğimiz gün iOS 11.1 güncellemesini herkesin beğenisine sunmuştu. iOS 11'deki hataları gideren bu güncellemeden bir gün öncesinde ise iOS 11.2 Beta 1 geliştiriciler için yayınlanmıştı. Apple, şimdi de herkesin yükleyebileceği iOS 11.2 Public Beta güncellemesini indirime sundu.

iOS 11.2 Public Beta sürümü ile kontrol merkezindeki müzik bölümündeki albüm kapağı artık yuvarlak yerine kare bir görünüme sahip oluyor. App Store'da arama vurgulamak için son arananların üzerine tıklayabiliyorsunuz. Hesap Makinesi uygulamasında yaşanan 1+2+3 sorunu çözülüyor. Emojilerde iyileştirmelere yapılıyor. Live Photo efektinde yükleniyor animasyonu değişiyor.

iPhone 8 ve iPhone X ile gelen yeni duvar kağıtları, diğer iPhone modellerinde de kullanılabiliyor. Mesajlar içerisindeki kamera uygulamasının simgesi yeniliyor ve son olarak AirPlay 2 desteği iOS 11.2 Public Beta sürümü ile artık kullanılabiliyor.

iOS 11.2 Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Public Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2 Public Beta güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.