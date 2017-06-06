iOS 11'de bazı uygulamalar asla çalışmayacak!

iOS 11'in tanıtılmasının ardından geliştiriciler için iOS 11 Beta 1 sürümü yayınlanmıştı. iOS 11 Beta 1 kullanıcıları bugün yeni paylaşımlar ile karşımıza çıktı. Uzun bir süredir söylenen 32 Bit uygulamaların iOS 11 ile çalışmayacağı söylentileri, paylaşılan görsel ile resmen kanıtlanmış oldu.

Apple, iOS 11 güncellemesini sadece 64 Bit destekli yani iPhone 5s sonrası cihazlara sunacağını etkinlikte açıklamıştı. Ancak 32 Bit uygulamalar hakkında bir açıklama gelmemişti. Görünüşe göre Apple, sessiz sedasız 32 Bit uygulamaların fişini tamamen çekti.

iOS 11 ile artık 32 Bit uygulamalar asla çalışmayacak. 32 Bit uygulamayı iOS 11'de açmaya çalıştığınızda karşınıza uygulamanın güncellenmesi gerektiğine ilişkin bir uyarı ekranı çıkıyor.

Bu olaydan sonra Eylül ayında iOS 11'in final sürümünün yayınlanmasından sonra bu uygulamaların App Store'dan kaldırılması gündeme geldi. Bakalım arık çağdışı kalan 32 Bit için geliştiriciler kollarını sıvayacak mı?