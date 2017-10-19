iOS 11 ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bildirim sorunuları yaşamaya başladı. iOS 11'de WhatsApp'a gelen mesaj ve çağrı bildirimleri çoğu zaman gösterilmiyor, ancak uygulamaya girince görebiliyorsunuz. Peki, iOS 11'de WhatsApp bildirim sorunu nasıl çözülür?

iOS 11'de WhatsApp bildirim sorunu nasıl çözülür?

Öncelikle en güncel sürüm olan iOS 11.0.3'ü iPhone'unuza yükleyin. Daha sonra eğer güncel değilse WhatsApp'ı App Store'dan güncelleyin. Bu işlemlerden sonra WhatsApp uygulamasını açın. Sağ alt bölümde yer alan "Ayarlar" simgesine tıklayın.

Ayarlar bölümünden "Bildirimler" seçeneğine tıklayın. Bu bölümün en altında yer alan "Bildirim Ayarlarını Sıfırla" seçeneğine tıklayın. Bu işlemlerden sonra, sessize aldığınız grupların sesi açılacak, kişlere ve normal mesajlara ayarladığınız ses tonlarını sıfırlanacak. Bunları sonra tekrar kendiniz özelleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda WhatsApp bildirim sorunu çözülecektir. Eğer sorun yine çözülüyorsa; Ayarlar>Genel>Sıfırla>Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğine tıklayarak sorunu komple ortadan kaldırabilirsiniz. Bu seçeneği kullandığınızda kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerinizi kaybedeceğinizi belirtelim.