iOS 11'den geri dönüş artık imkansız!

Apple, sorunlarlar dolu iOS 11 güncellemesini yamalamak için iOS 11.0.1 ve iOS 11.0.2 güncellemelerini yayınlamıştı. Ne yaptıysa iOS 11'i toparlayamayan Apple, şimdi de kullanıcılarını üzecek bir haber ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi iOS işletim sisteminde imza sistemi yer alıyor.

Apple, imzaladığı iOS sürümleri arasında iTunes yardımıyla geçiş sağlıyor. Ancak Apple, iOS 11 ve iOS 10.3.3 sürümlerini bugün itibari ile imzalamayı bıraktı.

Eğer iOS 11 yüklediyseniz artık geri dönüş şansınız bugün itibari ile ortadan kalkıyor. Hatta iOS 11.0.2 kuruluysa bırakın iOS 10.3.3'ü iOS 11'e bile dönemiyorsunuz. Apple, Kasım ayında satışa sunulacak olan iPhone X ile sorunları tamamen ortadan kaldıracak iOS 11.1 güncellemesini yayınlayacak.

iOS 11.1'in Kasım'dan önce gelme ihtimali henüz bulunmuyor. Ama eğer isterseniz iOS 11.1 Public Beta sürümünü yükleyebilir ve sorunlardan kurtulabilirsiniz.