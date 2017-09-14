iOS 11'e güncellenecek iPhone ve iPad'ler

Apple, dün iOS 11 için 19 Eylül çıkış tarihini açıkladı ve tahmin edebileceğiniz gibi, yeni iPhone 8, 8 Plus ve X, iOS 11 ile kutudan çıkacak. iPhone ve iPad modellerinin geri kalanı ise ios 11’e güncellenecek. Her zamanki gibi, bu gelecek güncelleme ile bazı kazananlar ve kaybedenler var. Yani Apple'ın aşağıdaki listesinde görebileceğiniz gibi, eski iPhone'ların ve Apple tabletlerin hiçbiri iOS 11 güncellemesini almayacak.

iPhone 5 ve altı veya orijinal iPad mini'nin her hangi birisi yeni özelliklerden herhangi biri için güncellenmeyecek. Hangi cihazların hangi özelliklere sahip olacağına gelince, bu her zamanki gibi donanıma bağımlıdır.