iOS 11'in Denetim Merkezi, Wi-Fi'ı kapatmıyor!

Apple'ın iOS 11'deki yeni Denetim Merkezi, özelleştirilebilir bir düzen ve 3D Touch ile erişilebilen yeni ek denetimlerin sayısı ile daha kapsamlı bir özellikler ile sunuyor. Ancak bu avantajlarının yanında Denetim Merkezi bir takım dezavantajlar ile birlikte geliyor.

iOS 11'deki Denetim Merkezi'nde yer alan Wi-Fi ve Bluetooth kısaya yollarına bastığınız zaman, iOS 10 ve daha önceki sürümlerdeki gibi direkt olarak bu fonksiyonlar kapatılmıyor.

Örneğin; Wi-Fi'da X ağına bağlısınız ve Denetim Merkezi'nden Wi-Fi kısayoluna bastınız. Bu işlemin ardından Wi-Fi kapanmıyor, sadece X ağının bağlantısı koparılıyor. Aynı durum Bluetooth için de geçerli.

Apple'ın yanlışlıkla Apple Watch bağlantısını kesmeyi veya bir sürü kullanışlı özelliği kapatmayı zorlaştıran bu hamlesi, akıllıca bir hareket olmasına rağmen kullanıcıları gereksiz güvenlik risklerine açıyor. Güvenlik araştırmacısı Andrea Barisani, dün iOS 11'in lansmanından bu yana bu değişikliği fark etti ve bu konuda tweet attı.

Andrea Barisani; potansiyel saldırılardan endişeleniyorsanız, Anakart'a Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Ancak iOS 11'de anakarttan bağlantı kesilmiyor sadece bağlantınız kopartılıyor. dedi.

Apple'ın bu konuda geri hamle yapmayacağını düşünüyoruz. Ancak sorunlar ile dolu iOS 11 için 2 hafta içerisinde düzeltme güncellemesinin kesinlikle geleceğini söyleyebiliriz.