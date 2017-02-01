iOS 11, 32 Bit işlemcili iPhone'lara gelmeyecek!

iPhone 5s ile dünyada ilk kez mobil cihazda 64 bit işlemci kullanan firma unvanına sahip olan Apple, o zamandan bu zamana üretmiş olduğu tüm mobil cihazlarında 64 Bit işlemciye yer vermişti. Apple görünene göre artık yoluna sadece 64 bit işlemcili cihazlar ile devam edecek.

Geliştiricilere geçen hafta dağıtılan iOS 10.3'ün beta sürümünde; kullanıcılara 32 bit uygulamaları artık gelecekteki iOS sürümleriyle çalışmayabileceğine dikkat çeken bir uyarı gönderildiği ortaya çıktı. Bu uyarı iOS 11'in 64 Bit işlemciye sahip olmayan modellere gelmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Hatırlayacağınız üzere; Apple Haziran 2015'te, geliştiricilere App Store'a yüklenen tüm uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin 32 bit'lik sürümünün yanında 64 bit'lik sürümünün de olması konusunda uyarıda bulunmuştu. Geliştiricilere sunulan yaklaşık 2 yıllık bir süre 64 Bit'e geçmek için yeterli gibi görünüyor.

Eğer iOS 11 güncellemesini almak istiyorsanız; iPhone 5s ve sonrası bir iPhone modeline sahip olmanız gerekecek.