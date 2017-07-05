iOS'e uygulama geliştirmek isteyenlere ücretsiz Türkçe yazılım dersleri!

Uygulama geliştirmek için kod bilginizin yanında İngilizce bilginizin de çok iyi seviyede olması gerekiyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde dil bilmeden de tam anlamıyla bilgilere kolayca ulaşıp uygulamaya koyulabiliyorsunuz. YouTube'da yer alan Mobil Uygulama Geliştirme X Code 8 Swift 3 isimli kanal da bu amaçta iOS platformuna uygulama geliştirmek isteyenlere hizmet veriyor.

Bünyesindeki içerikleri tamamen ücretsiz olarak sunan Mobil Uygulama Geliştirme X Code 8 Swift 3 YouTube kanalı sayesinde, Xcode 8 ve Swift yazılım dili ile iOS'e nasıl uygulama geliştireceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz. Toplamda an itibari ile 64 dersin yer aldığı kanal, sürekli güncellenerek, uygulama geliştirmek isteyenlere yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.