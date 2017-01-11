iOS için YouTube'a 2K dopingi!

YouTube, web sitesi üzerinde 8K çözünürlüklü videolara destek verse de mobil platformlardaki uygulamaları maksimum 1080P yani Full HD çözünürlüğü destekliyordu. iPad Air ve iPad Pro ile ekran çözünürlüğünü 2K'dan daha yüksek seviyeye çeken Apple, YouTube'un bu konuda hamle yapmasına neden oldu.

YouTube, iOS platformundaki uygulamasını güncelleyerek artık 2K çözünürlüğüne destek vermeye başladı. Eğer YouTube'a yüklenen videolar 2K çözünürlüğünde ise ayarlar>kalite bölümünden videoyu 2K olarak izleyebileceksiniz. Ancak bu noktada YouTube'un bir şartı var.

2K videolar için iPhone kullanıcıları minimumda iPhone 6 yani 4.7 inç ekran boyutunda bir modele sahip olması gerekiyor. 4.7 inç ve üzeri tüm ekran boyularına sahip iOS cihazlarda YouTube üzerinden 2K videolar izleyebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için App Store'dan YouTube uygulamasını güncellemelisiniz.