iOS kaynak kodları yayınlandı!

Apple, kendisinden beklenmeyen bir hareket yaparak macOS ve iOS kaynak kodlarını yayınladı. Apple‘ın yayınladığı kodlar tabii ki tüm macOS ve iOS kaynak kodlarının tamamını içermiyor.

Apple, Github kütüphanesine yaptığı güncelleme ile şimdiye kadar ki macOS ve iOS sürümlerine ait çekirdek kodlarınının güncel halini ekledi. Kısa süre içerisinde Apple‘ın resmi sitesinde de yer alan kaynak kodları geliştiricileri sevindirdi.

Şu ana kadar kaynak kodlarını saklayan Apple‘ın bu tarz bir hareket yapmış olması gelecekte tüm macOS‘un ve iOS‘un kaynak kodlarını yayınlayacağına dair bir işaret olabilir.

Yayınlanan kodlara buradan ulaşabilirsiniz!