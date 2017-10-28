iOS uygulamalarının gizlice fotoğraf çekmesini önleyin!

Google yazılım mühendisinin iOS uygulamalarının aldıkları izinlerle kullanıcıları gizli olarak izleyebildiğini açıkladığını paylaşmıştık. Verdiğiniz masum izinleri kötüye kullanan eden uygulamalar için dikkatli olmakta fayda var. İşte kişisel güvenliğiniz

28/10/2017 12:30
Uygulamaların açık kaldığı süre boyunca fotoğraf ve video çekebildiğini belirten Felix Krause, kayıtların anlık olarak internete aktarılabileceğini de söylüyor. Bunu çözmenin ise birden fazla yolu bulunuyor. Burada ilk yol kameraları elle kapatmak. Hem öne hem de arka kamerayı bir bant ile kapatabilir ve sorunu kökünden çözebilirsiniz. İkinci yol ise uygulamalara verdiğiniz izinleri kontrol etmek. 1509179774_iphone-6-kamera.jpg Ayarlarda yer alan Gizlilik seçeneğiyle uygulamalara verdiğiniz kamera iznini kapatarak kendini koruyabilirsiniz. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı değilseniz sadece ihtiyacınız olduğunda kamera iznini vermekte büyük fayda var. Bir diğer yol ise fotoğraf çekimini yüklediğini uygulama içinden değil de iOS’in kendi kamera uygulamasını kullanarak yapmak. 1509179784_iphone-7-plus-icin-cift-kamera-8671-615-320.jpg Fotoğraflarınızı ya da videolarınızı iPhone’un kendi kamerasıyla çekip daha sonra uygulamalara yükleyebilirsiniz. Böylelikle kamera izni vermeden de fotoğraf paylaşmaya devam edebilirsiniz. Bu durumun yakın zamanda Apple tarafından çözülmesi beklenirken, resmi bir güncelleme gelene kadar dikkatli olunması tavsiye ediliyor. 

    Yazar: Berk İşçimen

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