iPad Pro duvar kağıtları burada!

Apple, WWDC 17 etkinliğinde iOS 11 ve 10.5 inç iPad Pro modelini tanıtmıştı. Bu etkinlik sırasında iPad Pro sergilenirken, bazı duvar kağıtları cihazda görünmüştü. Bu duvar kağıtlarının tamamının iOS 11 ile gelmesi bekleniyordu. Ancak iOS 11'in ilk Beta sürümünün yayınlanması ile bu beklenti hüsranla sonuçlanmıştı.

iOS 11 ile sadece 3 tane yeni duvar kağıdını sisteme ekleyen Apple, iPad Pro tanıtımında yer alan duvar kağıtlarını maalesef ki resmi olarak yayınlamadı. Biz de sizler için iPad Pro'da sergilenen duvar kağıtlarını Reddit'ten bulduk ve yüksek çözünürlüklü hallerini bir araya getirdik.