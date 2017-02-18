iPad Pro, PC'nin yerini alabilir mi?

iPad Pro ile PC sektörünü hedef alan Apple, ölmek üzere olan tablet sektörüne yeni bir soluk kazandırmıştı. PC için yeterli olan 12.9 ve 9.7 inç büyüklüğündeki P3 Gamut destekli ekranı, güçlü işlemcisi, klavye ve Apple Pencil desteği ile ön plana çıkan iPad Pro için Apple yeni reklamlarını yayınladı.

Apple, iPad Pro reklamlarında; iPad Pro'nun PC'nin yerini alabileceğini savunuyor.

Reklamlarda; iPad Pro'nun virüse maruz kalmadığı, PC'den daha iyi olduğu, LTE desteği sayesinde Wi-Fi ihtiyacını ortadan kaldırdığı ve PC'deki uygulamaların çoğunun App Store'da yer aldığının üzerinde duruluyor.

Peki, sizce iPad Pro, günlük kullanımda PC'lerin yerini alabilir mi? Gelin bu görüşü videoları izledikten sonra yorumlarda tartışalım.