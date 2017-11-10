iPad X için konsept görselleri yayınlandı!

Apple'a yakınlığı ile bilinen kaynaklar, 2018 yılında tanıtılacak olan iPad modelinin iPhone X'ten ilham alınarak geliştirileceği dile getirmişti. Yüz okuma teknolojisi Face ID'nin yer alacağı yeni iPad modelinde, TrueDepth kameranın da yer alabileceği söyleniyor. Ayrıca yeni iPad ile Home tuşu iPhone X'te olduğu gibi iPad serisinde de tarihe karışabilir.

iPad X nasıl olacak?

Tasarım açısından iPhone X'ten ilham alınması beklenen yeni iPad, iPad X isimi ile piyasaya sürülebilir. Mevcutta satışta olan 10.5 inç iPad Pro ile aynı boyutta olmasına rağmen, tam ekran tasarımı ile daha büyük ekran ile gelmesi beklenen 2018 model iPad için; tasarımcılar şimdiden konseptlerini yayınlamaya başladı.

iPad X olarak isimlendirilen konsept çizimlerinde; iPhone X'in beğenilmeyen notch yani çentiğinin iPad'de olmadığını bunun yerine Galaxy S8'deki gibi ince bir çerçevenin ekranın üst bölümünü kapladığını görüyoruz. Bu ince çerçevenin tasarım ve kullanım açısından daha iyi olduğunu samimiyetle söyleyebiliriz.

Konseptlerde iPad X olarak adlandırılan yeni iPad'in, 2018'in Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Etkilinte ayrıca Apple Pencil'ın yeni modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında yer alıyor.