iPhone, 10. yılını kutluyor! İşte dünden bugüne iPhone tarihi!

Macworld etkinliğinde sahneye çıkan Steve Jobs, bir devrin başlayacağı telefonu yani iPhone'u tanıtmıştı. İlk iPhone'un tanıtıldığı zaman tarihler 9 Ocak 2007'yi gösteriyordu. Bugün itibari ile iPhone'da 10 yılı geride bırakan Apple, 2017'nin sonlarına doğru 10. yıla yakışır bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Biz de bu 10 yıl içerisinde tanıtılan iPhone modellerini sizler için bir araya getirdik.

iPhone (1. nesil)

İlk iPhone tanıtıldığında tarihler 9 Ocak 2007'yi işaret ediyordu. Dokunmatik ekranlı telefonlarda devrim yaratan ilk iPhone, özellikleri ile de o döneme damgasını vurmayı başarmıştı.

3.5 inç büyüklüğünde 320x480 piksel çözünürlüğünde ve 163 PPI değerinde ekrana sahip olan iPhone, işletim sistemi olarak o zamanlar iOS ismi yerine iPhone OS 1.0 sürümünü kullanıyordu. Samsung'un 412 MHz hızında çalışan işlemcisinden güç alan iPhone, 128 Megabayt RAM'e sahipti. İlk iPhone'un kamerası ise 2 Megapiksel çözünürlüğündeydi.

4/8/16 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelen iPhone, son olarak iOS 3.1.1 güncellemesini aldı.

App Store, iPod, MobileMe (iCloud), iTunes Store ve Safari ile ilk iPhone bir devrin başlamasındaki ilk hamleydi.