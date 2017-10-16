iPhone 5s ile iPhone 8 işlemcisi karşı karşıya!

Apple; iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde kullanmış olduğu Apple A11 Bionic yonga seti ile dünyanın en hızlı mobil işlemcisi unvanını eline almıştı. MacBook'un Intel işlemcileri ile yarışan Apple A11 Bionic işlemcisi, firmanın ilk 64-Bit mimarili işlemcisine sahip telefonu olan iPhone 5s'in Apple A7 ile karşılaştırıldı.

2013 üretimli iPhone 5s'in Apple A7 yonga seti Geekbench testinin tekli çekirdek bölümünden 1268 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 2133 puan almayı başarıyor. Aynı testten iPhone 8 ise; tekli çekirde bölümünden 4205 ve çoklu çekirdek bölümünden 10006 puan alıyor.

Bu testler sonucu iPhone 8'in işlemcisinin iPhone 5s'ten tam %373 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. 4 yıllık kısa bir sürede %373'lük farkın yaşanmasında Apple'ın işlemciye olan yatırımı yatıyor. Cupertinolu firmanın MacBook modellerinde de 2019 itibariyle Intel'den vazgeçerek kendi işlemcilerini kullanacağı söyleniyor.

Aynı test Intel işlemcili MacBook Pro 2013 ile MacBook Pro 2015 arasında yapıldığında aradaki farkın çok az olduğu bu da Intel'in kendini geliştiremediğini gözler önüne seriyor. 2013 MBP 4169 ve 13893 puan alırken, 2015 MBP 4649 ve 15665 puan alıyor.