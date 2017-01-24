iPhone 5s'i iPhone 7'ye dönüştürün!

Apple, iPhone 7'de tasarımsal açıdan pek yeniliğe gitmeyerek mevcut tasarımı iyileştirmişti. Siyah renk seçeneğini iPhone 7 ile portföyüne ekleyen Apple, bu haraketi ile büyük beğeni toplamıştı. Hali hazırda satışta olan iPhone 5s ve iPhone SE modellerine bu siyah renk seçeneğini ekleyebileceğinizi ve görünümünü iPhone 7'ye benzetebileceğinizi biliyor muydunuz?

Aliexpress üzerinde satılan kasa sayesinde iPhone 5s ve iPhone SE telefonlarınızı çok kolay bir şekilde iPhone 7'ye dönüştürebilirsiniz. Siyah, Simsiyah, Kırmızı, Mavi, Gri ve Roze Altın renk seçeneklerine sahip olan bu kasaların fiyatı 27 ile 39 dolar arası değişiyor.

iPhone 7 görünümlü kasaları satın aldığınızda kutu içeriğinde iPhone'u açmak için aparatlar ve iPhone 5s/SE ile uyumlu olan koruyucu kılıflarınızı kullanamayacağız için bir adet kaliteli TPU kılıf yer alıyor.

iPhone 7 görünümlü kasaları buradan satın alabilirsiniz.