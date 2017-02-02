iPhone 6 Plus patladı! Apple değişim içim ücret istedi!

Telefon patlama olayları son dönemde maalesef ki giderek yaygınlaşıyor. Galaxy Note 7'den sonra bu sefer de iPhone 6 Plus modeli patlama olayı ile gündeme geldi.

Palm Harbor'da yaşayan Amanda Bentz ismindeki kadın, Salı günü sabah saat 03:00'da evinde garip bir sesle uyanmış. iPhone 6 Plus telefonunun alev alev tandığını gören kadın, yastık ve yorgan yardımı ile yanan iPhone'u kocası ile söndürmüş. Eğer farkına varılmasaydı evin yanarak kül olma ihtimalinin yüksek olduğu olay sonrası Apple'dan gelen açıklama ise bir hayli ilginç.

Yanan telefon için ücret istedi!

Amanda Bentz, olaydan sonra telefonunu değiştirmek için Apple'a başvuruyor. Normalde Apple'ın bu tip durumlarda müşteri memnuniyeti için direkt ücretiz değişim yapması gerekirken, Amanda Bentz'den cihaz değişimi için tam 749 dolar ücret talep edilmiş. iPhone 6 Plus'ın eriyen kasası ve camı için istenen bu ücret dış basında büyük tepki toplamış durumda.