iPhone 6'nın yeni 32 GB versiyonu satışa sunuldu

Apple, hiçbir tanıtım veya duyuru yapmadan, 2014 yılı amiral gemisi iPhone 6 modelinin 32 GB versiyonunu satışa sunuyor. Apple, bazı Asya pazarları için Altın'da 32GB Apple iPhone 6'yı başlattı . iPhone 6 ilk olarak 2014 yılında piyasaya çıktığında, telefon 16GB, 64GB ve 128GB sürümlerde sunuldu. Telefon, Apple'ın doğal depolama alanında 32GB'lık satışa hazır bir iPhone 6 modeline sahip olmadığı için yeni telefon olarak kabul edildi.

Birim geçtiğimiz ayın sonlarından beri Çin'in düşük fiyatlı bir versiyonu olarak piyasaya sürüldü. 10 Mart'ta Tayvan Mobile'da başlayacak. Model, perakende satış mağazalarından veya Apple'ın web sitesinden satın alınamaz.

Apple’ın bu yılki yeni cihazlarında atlanan 32GB’lık depolama alanı seçeneği, 28 Şubat tarihinde Türkiye'de yüzünü iPhone 6 modelinde gösterdi. Depolama alanını tekrardan yapılandıran Apple’ın 32 GB’lık iPhone 6 modeli n11.com’da 2.399 TL’den satışa sunuldu. Yüksek kalitede çekilen fotoğraf ve videolar için saklama sorununu çözecek yeni depolama alanıyla 32 GB’lık iPhone 6, hayranlarını sevindirecek.