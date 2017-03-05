iPhone 6'nın yeni 32 GB versiyonu satışa sunuldu

Apple, iPhone 6'nın 32 GB versiyonunu sessiz sedasız satışa sundu.

05/03/2017 12:05

Apple, hiçbir tanıtım veya duyuru yapmadan, 2014 yılı amiral gemisi iPhone 6 modelinin 32 GB versiyonunu satışa sunuyor. Apple, bazı Asya pazarları için Altın'da 32GB Apple iPhone 6'yı başlattı . iPhone 6 ilk olarak 2014 yılında piyasaya çıktığında, telefon 16GB, 64GB ve 128GB sürümlerde sunuldu. Telefon, Apple'ın doğal depolama alanında 32GB'lık satışa hazır bir iPhone 6 modeline sahip olmadığı için yeni telefon olarak kabul edildi.

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Birim geçtiğimiz ayın sonlarından beri Çin'in düşük fiyatlı bir versiyonu olarak piyasaya sürüldü. 10 Mart'ta Tayvan Mobile'da başlayacak. Model, perakende satış mağazalarından veya Apple'ın web sitesinden satın alınamaz.

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Apple’ın bu yılki yeni cihazlarında atlanan 32GB’lık depolama alanı seçeneği, 28 Şubat tarihinde Türkiye'de yüzünü iPhone 6 modelinde gösterdi. Depolama alanını tekrardan yapılandıran Apple’ın 32 GB’lık iPhone 6 modeli n11.com’da 2.399 TL’den satışa sunuldu. Yüksek kalitede çekilen fotoğraf ve videolar için saklama sorununu çözecek yeni depolama alanıyla 32 GB’lık iPhone 6, hayranlarını sevindirecek.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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