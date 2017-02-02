iPhone 7, Android kullanıcılarını çaldı

Apple, 2017 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporu ile birlikte iPhone için rekor satış sayısını da açıkladı. Apple, yılbaşı çeyreğinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın büyük satış sayısına ulaştığını açıkladı. Apple, kazanç açıklaması sırasında, iPhone 7 satışlarını Android kullanıcıların geçişinin de etkilediğini söyledi.

Apple, tatil döneminde 3.5 milyon iPhone daha sattı ve şirket için yeni bir rekor kırdı.

Apple CFO Luca Maestri, herhangi bir rakam vermeden, yeni iPhone modeline geçerek telefonunu yükseltme oranının geçen yıl gördüklerimize çok benzer olduğunu söyledi. Analistlerin tahmin ettiği gibi, iPhone 7 Plus, iki iPhone 7 modellerinin en popüleri oldu.

CEO, dönem boyunca Çin’de güçlü iPhone 7 satışları gerçekleştiğini söyledi ve iPhone satışlarının % 50'sinin telefon modelini değiştirenlere ve ilk kez alıcılara yönelik olduğunu belirtti.

Apple, kaç tane kullanıcının Android platformundan ayrıldığını asla söylemiyor. Ancak açıklama sırasında, kullanıcı tabanının küçüldükten çok büyüdüğünü vurguladı.

Sonuç olarak, iPhone satışlarının son yıllara kıyasla önemli ölçüde arttığı göz önüne alındığında, Apple'ın Android kullanıcılarını çaldığını ve üç ayda yapılan rekorda yükselticilerin geçen yıla göre aynı kaldığı görülüyor.

ABD'de tüketici cihazını ve uygulama kullanımını ölçen bir şirket olan Verto Analytics, Aralık ayında yaklaşık 610.000 mobil cihaz sahibinin Move to iOS uygulaması kullandığını söyledi. Verto Analytics CEO'su Hannu Verkasalo, Aralık tatili süresi içinde yeni iOS kullanıcıların artış gösterdiğini ve yeni iOS cihazlarına geçiş yaptığını söyledi.

Ayrıca Bloomberg raporlarında, Samsung Galaxy Note 7 patlamalarının iPhone satışlarını artırdığı ve Apple’ın rekor kırmasını sağladığı söylendi.