iPhone 7 için kamera odaklı yeni reklam!

Geçtiğimiz günlerde iPhone 7 ile çekilen fotoğrafları yayınlayan Apple, şimdi de yayınladığı fotoğrafların çekiliş hikayelerinden oluşan bir reklam filmi çekti. 16 fotoğrafçı ile 15 farklı şehirde ve 6 farklı kıtada çekilen One Night isimli iPhone 7 reklamı, cihazın karanlıkta nasıl bir kamera performansı sunduğunu gözler önüne seriyor.

12 Megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 28mm lensin yer aldığı iPhone 7 kamerası, karanlıkta bile kullanıcılarına net ve minimum kumlama ile fotoğraf çekme imkanı sunuyor.