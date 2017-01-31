iPhone 7 ile çekilmiş en iyi fotoğraflar yayınlandı!

Apple, iPhone 7'nin kamera yeteneklerini sergilemek için iPhone 7 ile çekilmiş muazzam fotoğrafları yayınladı. İşte iPhone 7'nin kameradaki başarısı.

31/01/2017 09:00

Apple, kamera bölümünde iyileştirmeler yaptığı iPhone 7 modeline çok güveniyor. Firma bu güvenini bir kez daha ortaya koymak için iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Apple'ın sitesinde yayınlanan fotoğraflarda iPhone 7'nin düşük ışıkta bile ne kadar kaliteli fotoğraf çektiği gözler önüne seriliyor.

Ruairidh McGlynn, Elsa Bleda, Jennifer Bin ve Mathieu Beth Tan gibi fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğraflar, insana bunlar gerçekten iPhone 7 ile mi çekildi? dedirtiyor.

Apple'ın reklam kampanyası için bir araya gelen iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafları sonraki sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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