iPhone 7 Plus için yeni reklamlar

Apple, iPhone 7 Plus'ın kamerasını ön plana çıkaran yeni reklamlarını yayınladı. İşte iPhone 7 Plus kamerasının yapabildikleri.

14/02/2017 09:20

Apple, çift kamera kurulumunun yer aldığı iPhone 7 Plus modeli için yeni reklam filmi ile karşımıza çıktı. Uzun bir süre beta aşamasında olan Portre modu, Apple'ın reklamlarında öne çıkardığı iPhone 7 Plus özelliği oluyor. Arkaplanı bulanıklaştırarak, portreye netlik veren bu özellik sayesinde, çekilen fotoğraf sanki DSLR fotoğraf makineleri ile çekilmiş gibi görünüyor.

12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 28mm ve 56mm lenslerin yer aldığı iPhone 7 Plus'ın, portre konusunda nasıl işler başardığını merak ediyorsanız aşağıda yer alan videoları izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER