iPhone 7 Plus için yeni reklamlar

Apple, çift kamera kurulumunun yer aldığı iPhone 7 Plus modeli için yeni reklam filmi ile karşımıza çıktı. Uzun bir süre beta aşamasında olan Portre modu, Apple'ın reklamlarında öne çıkardığı iPhone 7 Plus özelliği oluyor. Arkaplanı bulanıklaştırarak, portreye netlik veren bu özellik sayesinde, çekilen fotoğraf sanki DSLR fotoğraf makineleri ile çekilmiş gibi görünüyor.

12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 28mm ve 56mm lenslerin yer aldığı iPhone 7 Plus'ın, portre konusunda nasıl işler başardığını merak ediyorsanız aşağıda yer alan videoları izleyebilirsiniz.