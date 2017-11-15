iPhone 7 Plus ile sinema filmi çekti!

"iPhone ile çekildi" furyası hız kesemden devam ediyor. Daha önceleri iPhone ile reklam ve kısa filmlerin çekildiğine tanıklık etmiştik. Şimdi de iPhone ile uzun metrajlı sinema filmi çekildi. Ocean’s Eleven, Magic Mike, Şanslı Logan ve Tatlı Bela gibi başarılı filmlere imza atan Steven Soderbergh, yeni korku filmi olan Unsane'i iPhone ile çektiğini açıkladı.

Steven Soderbergh, 23 Mart 2018'de beyaz perdede izleyiciler ile buluşacak olan Unsane'in tamamını iPhone 7 Plus ile çekti. Çekimleri, uzun metrajlı filmlere göre 1 hafta gibi inanılmaz kısa bir sürede biten Unsane, bu sürenin kısa olmasına iPhone 7 Plus'a borçlu.

Bildiğiniz gibi sinema filmlerinde birçok açıdan çekim yapılıyor. Ancak ağır ve büyük kameralar ile yapılan bu çekimler oldukça zaman alıyor. iPhone 7 Plus'ın kompakt yapısı sayesinde detay çekimleri oldukça kısa sürmüş.

Claire Foy, Juno Temle ve Jay Pharoah gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Unsane'in nasıl göründüğü henüz bilinmiyor. Ancak önümüzdeki hafta film için bir fragman yayınlanacak. Bakalım iPhone 7 Plus'ın kamerası bir kaliteli sinema filmi çekecek kadar güçlümüymüş?