iPhone 7 Plus'ı ilk iPhone'a benzetmek mümkün!

iPhone'un 10. yılını kutlayan Apple'ın, 2017 yılının sonunda tanıtacağı iPhone modeli ile büyük ses getirmesi bekleniyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin tasarımında değişiklik yapmayıp, iPhone 6/6s kasasını rötuşlayan Apple, yeniliklerini bu yıl sunacak.

Ancak yepyeni bir iPhone tasarımı için yıl sonunu beklemeye gerek yok. Tasarımı çok fazla değişmediği için eleştiri alan iPhone 7 Plus'ın tasarımını değiştiren yeni stickerlar satışa sunuldu. iPhone 7 Plus'a ilk iPhone görünümü kazandıran sticker, 6 dolar fiyat etiketine sahip.

Sadece Silver (Gümüş) renk seçeneğine sahip iPhone 7 Plus'ı ilk iPhone'a dönüştüren bu sticker'ın, telefona ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Eğer iPhone 7 Plus'ın tasarımını küçük de olsa değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan sticker'ın satıldığı sayfaya ulaşabilirsiniz.