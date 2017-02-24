iPhone 7 Plus patladı! (Video)

Samsung'un Galaxy Note7'nin patlama olaylarından sonra iPhone modellerininde de patlama sıkıntısı yaşanmıştı. Toplamda 4-5 tane patlama haberi ile çalkalanan Apple, bugün bir patlama haberine daha ev sahipliği yapıyor. Arizona'da yaşayan 18 yaşındaki Brianna Olivas'ın, iPhone 7 Plus model telefonu yanarak patladı.

Brianna Olivas'ın Sprint mağazasından satın almış olduğu iPhone 7 Plus, şarjdan çıkardıktan sonra dumanlar çıkarak yanmaya başladı. Durduk yere yanan iPhone 7 Plus'ın videosunu Twitter'dan paylaşan B. Olivas, bir anda teknoloji gündemenin zirvesine oturdu.

Yapılan açıklamalarda; iPhone 7 Plus'ın patlamasından sonra Brianna Olivas, telefonu Sprint mağazasına götürdüğü ve Apple'ın direkt olarak iPhone 7 Plus'ı yenisi ile değiştirdiği yer alıyor. Apple'ın ise yanarak patlayan iPhone 7 Plus'ın neden böyle bir sorun ile karşılaştığını bulmak için araştırmalara başladığı söyleniyor.

Yanarak patlayın iPhone 7 Plus'ın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

