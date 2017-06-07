iPhone 7S, iPhone 8'in en yeni özelliklerinden birine sahip olmayacak

Apple, bu yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yeniden tasarlanmış iPhone 8 ve "S" sürümleri de dahil olmak üzere üç yeni iPhone başlatacak. iPhone 8'in tüm ekranlı tasarım, camın altına yerleştirilen bir parmak izi algılayıcı ve daha hızlı bir 10nm A serisi işlemci gibi birkaç heyecan verici yeni özellik sunması bekleniyor. Bu arada, iPhone 7s modellerinin eski ana sayfa düğmesi de dahil olmak üzere önceki modellerin aynı temel tasarımını koruyacağı tahmin ediliyor. Birden fazla bağımsız rapor, 2017 iPhone'ların başka bir önemli iPhone 8 özelliğine sahip olmayacağını söylüyor.

Foxconn çalışanları, iPhone 8 ve iPhone 7S modelleri, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, HomePod hoparlörü ve Apple'ın AR gözlüğü dahil Apple'ın yaklaşmakta olan ürünleriyle ilgili çeşitli detayları geçtiğimiz hafta sonu Reddit üzerinden sızdırmıştı. Bu tahminlerden bazıları doğru çıktı. Apple, pazartesi günü Foxconn çalışanlarının tam olarak açıkladığı iMac Pro tasarımını açıkladı. Diğerleri ise sahte çıktı.

Sızıntı kaynakları şimdi de, iPhone 7S ve iPhone 7s Plus'ın camdan yapılmış olmayacağını ve bunun yerine sadece önceki modellere benzeyen metal kasalarının olacağını söyledi. Telefonların alüminyum tasarımlarına sahip olacağını ve kablosuz şarjı desteklemeyeceğini de belirttiler. iPhone 8'in camdan çıkarılmasının nedenlerinden biri de kablosuz şarjı etkinleştirmekti. Sızıntı kaynağı, iPhone X olarak anılan iPhone 8'in cam bir gövdeye sahip olacağını söyledi.

Salı günü Digitimes'dan gelen yeni bir rapor bu fikri güçlendirdi. Raporda, iPhone 7s ve iPhone 7S Plus'ın alüminyum kasaya sahip olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Alüminyum kasalar kablosuz şarj ile çalışmaz, bu nedenle bu özellik için daha pahalı iPhone 8 satın almanız gerekecek.