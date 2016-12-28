iPhone 7s'in tanıtımı işlemci yüzünden gecikecek mi?

2017'de tanıtılacak Apple'ın mobil cihazlarına eşlik edecek olan Apple A11 yonga seti ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Tayvan'dan bir rapor gelmişti. Raporda; yonga seti üreticisi TSMC'nin, 10nm üretim sürecinde ters bir durum ile karşılaştığı için işlemcilerin gecikebileceği yer alıyordu. Bu haberden tam bir hafta sonra TSMC cephesinden açıklama geldi.

TSMC; 10nm üretim sürecinin tamamen yolunda olduğunu belirtti. Apple ve Qualcomm cephesi için 10nm mimarili yonga seti üreten firma, 2017 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirinin %1'inden fazlasını bu yeni mimarili yonga setlerinin oluşturacağını belirtti.

iPhone 7s ve yeni iPad modellerine güç verecek olan Apple A11 yonga seti ve yeni nesil amiral gemisi Android telefonları besleyecek olan Qualcomm Snapdragon 835 yonga setini üretecek olan TSMC, gelecekteki planlarını da paylaştı. TSMC 2017 yılında 7nm üretim sürecini, 2019 yılında 5nm üretim sürecini ve 2022 yılında ise 3nm üretim sürecini deneyecek.

TSMC'nin gelecekteki hedefi üretim sürecini 1nm'ye kadar indirmek. Ancak Moore yasası, 10nm'nin altındaki üretim sürecinin sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Bakalım TSMC farklı yol ve yöntemler bulup üretim sürecini daha küçük nanometrelere düşürebilecek mi?