iPhone 8, 3D yüz tanıma teknolojisi ile gelebilir

Apple, Bloomberg raporuna göre; kullanıcıların telefon kilitlerini açmalarını, ödemeleri doğrulamalarını veya yüzlerini tarayarak güvenli uygulamaları başlatmalarını sağlayan yeni bir 3D sensörü test ediyor.

Apple, bir kullanıcının yüzünü taradığı ve birkaç yüz milisaniye içinde iPhone'un kilidini açabileceği yeni biyometrik güvenlik sisteminin hızını ve doğruluğunu optimize etmeye odaklanıyor. Yeni özellik sayesinde telefon masaya düz bir şekilde döşendiğinde bile çalışacak şekilde tasarlandığından telefonu açıp yüzünüze yakınlaştırmanız gerekmeyecek.

Kaynaklara göre; yeni biyometrik sistem hala test aşamasındadır ve iPhone 8'in piyasaya sürülmesi için zamanında uygun olmayabilir. Buna ek olarak, Apple'ın gelecekte Touch ID'yi yeni sistemle tamamen değiştirmek istediği söyleniyor.

Yüz tarama işlemi bir parmak izi taramasından daha fazla veri puanı içerdiğinden, sistem daha güvenli kabul ediliyor. Kullanıcının bir fotoğrafı ve bir kontak lensle yenilebilen Galaxy S8'in iris tarayıcının aksine, Apple'ın algılayıcısı 3D derinliği algılayarak sistemi 2D görüntü çıktılarına karşı daha güvenli hale getiriyor.

Son olarak, Apple'ın, en yeni iPad tabletlerinde ProMotion ekranlarına benzeyen, yüksek çerçeve hızı ekranlara sahip yeni nesil iPhone prototiplerini test ettiği bildiriliyor.