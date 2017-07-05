iPhone 8 bu videoda inanılmaz görünüyor!

Apple’ın bu yılki iPhone modelleri için sızıntı ve söylentiler gelmeye devam ediyor. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 8'inin bir video görüntüsü yayınlanmıştı. Şimdi de iPhone 8'in nihai tasarımı olduğuna inanılan bir video daha yayınlandı.

YouTube kanalı "EverythingApplePro", iPhone 8'in prototip modellerinden birine sahip. Bunlar ucuz plastik prototip telefonlar gibi değil. Muhtemelen Çinli fabrikalardan sızdırılan iPhone 8 CAD dosyalarını alıp, Eylül ayında Apple'ın sunacağı gerçek telefon gibi görünen ve hissettiren cam ve metalden yapılmış modeller oluşturmak için kullanıldı.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.