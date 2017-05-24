iPhone 8'in bu özelliği yıla damgasını vuracak!

Apple’ın, bu yılın sonlarında amiral gemisi iPhone 8’i açıklaması bekleniyor ama cihaz ile ilgili bazı söylenti ve sızıntılarda, bazı teknik aksaklık sonucu satışa sunulmasının gecikebileceği iddia ediliyor. Bu henüz açıklığa kavuşturulmamasına rağmen, iPhone 8'in üç boyutlu görüntü çekme kapasitesine sahip bir çift kamera kurulumuyla geleceği yönündeki yeni bir söylenti ortaya çıktı. Çift kameralar, özel bir selfie portre modu özelliğine de sahip olacak. Bu söylenti Twitter sızıntı kaynağı @VenyaGeskin1 tarafından ortaya çıkarıldı.

Ön çift kamera ayarı, cihazın aynı şekilde iPhone 7 Plus'a benzer özelliklere sahip olduğu söylenen arka çift kameralara ek olarak sunuluyor. iPhone 7 Plus arka kamerada bir portre moduyla geldi ancak, bu özelliğin aynı algoritma ve düzenleme ile ön tarafta olduğu söyleniyor. Bu şüphesiz ki, ön kamerasını daha güzel yapacak ve bazı selfie fanlarının ilgisini çekecek. Ön kameranın ayrıca, LG / Innotek tarafından geliştirilen, dünyadaki ilk akıllı telefon olanağı sağlayan bir 3D yüz tanıma teknolojisine sahip olduğu söyleniyor.