iPhone 8, Galaxy S8'den daha çekici olacak

Çok beklenen Samsung Galaxy S8'in piyasaya sürülmesinden önceki son günlerde, mobil teknoloji kanallarında her türlü spekülasyonlar yayınlanmaya başladı. Şimdiye kadar sızıntılar ile karşımıza çıkan Galaxy S8, şimdi de Pazar analistlerinin tahminleri ile gündemden düşmüyor.

KGI Securities'in popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan yeni bir bildiri, Galaxy S8'in "yeterince cazip satış noktalarına sahip olmadığını" ve çokça konuşulan Apple iPhone 8'in gerisinde kalacağını öne sürüyor. Kuo, bir sonraki iPhone'da kullanılacağı söylenen OLED ekranına vurgu yaparak, bu özelliğin Apple'ın cihazının müşteriler için daha çekici hale getireceğini söyledi. Bununla birlikte, Galaxy S8'in aynı görüntüleme teknolojisini kullanacağını düşündüğümüzde, tahminlerinin yalnızca olası OLED'e dayanıp dayanmadığını merak ediyoruz.

Kuo'nun makul doğru tahminleri ile bilhassa Cupertino şirketi söz konusu olduğunda iyi tanıdığını biliyoruz ancak, her iki akıllı telefonun da oldukça iyi özelliklerle geleceği söylentileri göz önüne alındığında, bu davada kesin olarak en iyi sözünü söylemek çok zor.

iPhone 8 hakkında şimdiye kadar gelen bilgilere göre, 5.8 "OLED ekran, fiziksel olmayan bir Ana Sayfa düğmesi, çerçevesiz ekranda yeni bir işlev alanı gibi harika özellikler bir sonraki iPhone'da gelebilir. Bunun yanı sıra, 3D algılama ön kamera olasılığı ve kablosuz da şarj özelliği de listede yer alıyor.

Galaxy S8’e gelince, Bixby sanal asistan, kenardan kenara ekran özelliği ile daha kompakt 6.2 inç geniş ekran, iris tarayıcı ve cihazın arkasında yer alan parmak izi tarayıcı gibi çekici özellikler içeriyor. Bununla birlikte, Kuo'nun tahminlerine göre, iPhone 8 için tahmin edilenin ötesinde Galaxy S8'in satışları Galaxy S7'deki yaklaşık 52 milyon satışları geçemeyecek ve 2017 mali yılı için ortalama 40-45 milyon satış yapacak.

KGI Securities'in analistinin tahminlerinin bu sefer doğru çıkıp çıkmayacağı, gelecek aylarda netleşecek. Bununla birlikte, 29 Mart'ta Galaxy S8'i tam olarak gördükten sonra, tahminlerin doğruluğu konusunda en azından bir fikir edinmeyi umuyoruz.