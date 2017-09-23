iPhone 8 hakkında sevilecek 8 şey

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı satışa sunan Apple, ayrıca iki cihaz hakkında "sevilecek 8 şey" gösteren kısa bir tanıtım videosunu yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iPhone 8 serisinin getirdiği yeni özelliklerin arasında Portre Aydınlatma, dayanıklı cam arka, kablosuz şarj, yepyeni A11 Bionic yonga seti, geliştirilmiş Retina HD ekranı ve arttırılmış gerçeklik özellikleri yer alıyor.

Bu özellikler sayesinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, geçen yılki iPhone 7 ailesinden üstün. Ve yine de, Apple'ın "gelecek" olarak sunduğu ilk çerçevesiz akıllı telefonu iPhone X'in seviyesine yaklaşamıyorlar. Ne yazık ki, iPhone X 999 $'dan başlayan fiyatlarla gerçekten çok pahalı ve 3 Kasım'dan önce satışa sunulmayacak.

Apple'ın, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı gerçekten sevmesini sağlayacak yeni videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.