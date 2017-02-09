iOS 11 ile çalışan iPhone 8 için yeni video!

Apple, Eylül ayında yeni iPhone modeli olan iPhone 8 ile karşımıza çıkacak. iPhone'un 10. yılını kutlayacak olan Apple, çok farklı bir iPhone modeli ile karşımıza çıkabilir. iPhone 7 ile tasarımın fazla değişmemesi, bu iddiaların doğruluk payının yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

iPhone 8'in tanıtımı için daha aylar varken, tasarımcılar hayallerindeki iPhone 8 için düğmeye bastı. ConceptsiPhone isimli ünlü YouTube kanalı, bu sefer de iOS 11 ile çalışan iPhone 8 konsept videosu ile karşımıza çıktı.

Konseptte tamamen çerçevesiz ekrana sahip olan iPhone 8, yenilenen arayüzü, geliştirilmiş Siri özelliği ve ekran yüzeyine entegre edilen parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor.