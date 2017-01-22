iPhone 8 ile yeni 3D Touch ve Touch ID geliyor!

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre; Apple gelecekteki iPhone modellerinde, muhtemelen iPhone 8'de kullanılmak üzere yeni 3D Touch ve Touch ID sensörleri geliştiriyor.

Apple'ın bir sonraki nesil iPhone'u için kavisli bir OLED ekrana geçeceği söylentileri uzun bir süredir dolaşıyordu. Ming-Chi Kuo, esnek OLED panelini kullanabilmek için, Apple'ın mevcut 3D Touch sensöründe değişiklikler yapması gerektiğini bildiriliyor.

OLED panel için Touch ID ve 3D Touch yenilenecek!

Apple, daha iyi 3D Touch kullanıcı deneyimi sağlamak için mevcut FPCB sensöründen farklı bir film sensörüne geçebilir. Esnek OLED panelinin form faktörünün dokunmatik çalışma basıncından deforme olmasını önlemek için, 3D Touch'ın mutlaka yenilenmesi gerekiyor.

Ming-Chi Kuo, iPhone 5s ile hayatımıza giren Touch ID için de yenilik yapılacağını aktarıyor. Söylenene göre; Touch ID camın altına yerleştirilecek bu sayede çerçevesiz ekranlı iPhone görebileceğiz.

Raporda ayrıca; gelecek nesil iPhone modellerinde yüz tanıma sistemine geçileceği bunun için de teknik zorlukların aşılmasının gerektiği bildiriliyor. 10. yıla özel olarak tasarlanacak olan iPhone'un cam tasarıma sahip olacağı, kamera çıkıntısının olmayacağı ve kablosuz şarj teknolojisi ile gelmesi tahmin ediliyor.