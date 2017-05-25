iPhone 8'in beyaz rengi sızdı!

Eylül ayında resmi olarak görücüye çıkarılacak olan iPhone 8 hakkında her gün yeni bir sızıntı gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar gelen iPhone 8 sızıntıları hep siyah renkli modele aitti. Siyah renginden dolayı iPhone 8 sızıntılarında, telefonun tasarım detaylarını seçmek pek mümkün olmuyordu.

Ancak bugün iPhone 8'in beyaz rengi sızması ile tasarımdaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 8, LG G6'daki ekrana benzer bir ekran ile gelecek. Yıllardır kaba bulunan iPhone tasarımı artık bu sefer seviye atlayacak. Ancak bu seviye atlama Galaxy S8'deki gibi olmayacak.

Bildiğiniz gibi Galaxy S8'in ekranı yanlara doğru kıvrımlı olması ile sonsuz ekran deneyimi sunuyor. iPhone 8 bu deneyimden çok ekran kasa oranına odaklanacak.

iPhone 8'in parmak izi sensörünü ekran yüzeyine entegre edeceği düşünülüyordu. Ancak Apple, henüz bu teknolojiye geçiş yapamamış ve parmak izi sensörünü telefonun arka bölümüne konumlandırmış.

iPhone 8'in yanları aynı iPhone 7 gibi görünüyor. Alt ve üst bölümde yer alan anten çizgileri iPhone 8'de de yer alacağa benziyor.