iPhone 8'in en net fotoğrafları sızdı!

Apple, Eylül ayında karşımıza iPhone 8 modeli ile çıkacak. 10. yıla özel iPhone olmasından dolayı üzerinde titizlilikle çalışılan iPhone 8, maalesef ki aylar öncesinden sızdırılmıştı. Bugün ise iPhone 8'in en net görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan görüntülere göre iPhone 8; çift kamera kurulumu ile gelecek. Ancak bu kamera kurulumu AR ve VR teknolojileri ile uyumlu olması için dikey olarak konumlandırılacak. Mobil kamera teknolojisinde çığır açacak olan iPhone 8, tasarımı ile de dikkat çekiyor.

iPhone 8'in arka yüzeyi iPhone 4'teki gibi tamamen cam olacak. Telefonun yan bölümü ise iPhone 3G'de olduğu gibi metal kaplamaya sahip olacak. iPhone 8'in donanım bölümünde ise 4 GB RAM ve Apple A11 yonga setinin bulunması bekleniyor.

Komple ekran tasarımı ile dikkat çeken iPhone 8, bakalım telefon pazarına yeni bir soluk kazandırabilecek mi?