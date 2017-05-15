iPhone 8'in fiyatı belli oldu!

Teknoloji dünyası uzun bir süredir Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone modeline odaklanmış durumda. iPhone 8 veya bir diğer adıyla iPhone Edition olarak bilinen model için birçok öngörü ortaya atılmıştı. Söylenenlere göre; iPhone 8, Galaxy S8'deki gibi komple ekran tasarımı ile gelecek. iPhone 8'de dikey olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alacak.

Telefonda ayrıca, AR ve VR için bir takım yenilikler yer alacak. En sansasyonel söylenti ise iPhone 8'de parmak izi okuyucusu TouchID'nin ekran yüzeyine entegre edileceği yönünde. Bunca yeni teknolojinin bir araya geleceği iPhone 8'e, yüksek bir bedel ödenerek sahip olacağı zaten söyleniyordu.

İlk etapta iPhone 8'in 1.000 dolar olacağı söylenmişti. Goldman Sachs analisti Simona Jankowski bu iddiaları doğrular bir açıklama yaptı. 10. yıla özel olarak satışa sunulacak olan iPhone 8'in (iPhone Edition) 32 GB sürümü bulunmayacak. 128 ve 256 GB modelleri olacak olan telefonun fiyatı ise söylendiği gibi çok yüksek olacak.

Araba fiyatına iPhone 8!

128 GB iPhone 8 için 999 dolar ve 256 GB iPhone 8 için ise 1.099 dolar fiyat etiketi biçilecek. Türkiye'de tahminlerimize göre iPhone 8 128 GB modeli, 5.799 TL'den satışa sunulacak. Amerika'da bile abartı bir fiyat etiketine sahip olacak olan iPhone 8, birçok analiste göre yüksek fiyatına rağmen yok satacak.