iPhone 8'in tasarımı kesinleşti! iPhone 8 bu tasarım ile gelecek!

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte üç farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 (iPhone Edition) olarak isimlendirilecek olan bu üç modelin tasarımları bugün netleşti. iPhone 7s ve 7s Plus, iPhone 7 tasarımına sahip olacak. iPhone 8'in tasarımı ise bu iki modelden çok farklı olacak.

WWDC 17 etkinliğinde iOS 11 ile ARKit'in geliştiricilere sunulması, AR sunumu sırasında cihazların yatay konumda tutulması ve sürekli araya sıkıştırılan yatay vurgusu iPhone 8'in dikey konumlandırılmış çift kamera ile geleceğini kanıtlamıştı. iOS 11'in arayüzünde yapılan değişiklikler de iPhone 8'in çerçevesiz ekran ile geleceğini bizlere gösteriyor.

iOS 11'in arayüzünde; menülerin üst bölümünde bariz bir boşluk yer alıyor. Bu boşluk mevcut iPhone modellerinde fazla sırıtmasa da böyle bir değişimin neden yapıldığı çok geçmeden ortaya çıktı.

iPhone 8'in ön yüzeyi komple ekran ile gelecek. Ancak bu ekrana ahize, ön kamera ve sensörlerin yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun için iPhone 8'in sadece üst bölümünde küçük bir çerçeve yer alacak. iOS 11'deki boşluklar da o çerçeveye denk gelecek şekilde konumlandırılacak.

Parmak izi okuyucusu ise tahmin edildiği gibi arka bölüme değil direkt olarak ekranın yüzeyine entegre edilecek. Ekrandan parmak okuyan ilk telefon olma unvanına sahip olacak olan iPhone 8, tasarımı ile ilk iPhone modelinden esintiler taşıyacak. iPhone 8'in cam arka yüzeye sahip olması ve artık ön ve arka yüzeyin Corning Gorilla Glass 5 ile korunması bekleniyor.