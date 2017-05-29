iPhone 8'in yeni görselleri geldi!

Apple, Eylül ayında 3 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Her yıl "s" serisi merakla bekleniyordu. Ancak bu yıl iPhone'un 10. yılı olacağı için gözler direkt iPhone 8 bir diğer adı ile iPhone Edition'a çevrildi.

Bu zamana kadar iPhone 8 hakkında bir sürü sızıntı haberi gelmiş ve bunları sizlerle paylaşmıştık. Şimdiki sızıntı iPhone 8'in tasarım hatlarına yakından bakmamızı sağlıyor.

Sızan iPhone 8 görselinde uzun zamandır söylenen dikine konumlandırılan çift kamera kurulumu göze çarpıyor. Bir diğer detay ise iPhone 8'in ön yüzünde ortaya çıkıyor. iPhone 8'in ön tarafına iki adet kameranın yer alacağı görselde açıkça görünüyor. Bu iki kameranın alan derinliği sağlaması ve Iris tarayıcısı için kullanılacağı düşünülüyor.

iPhone 8'de parmak izi okuyucu Touch ID ise cihazın arka bölümüne konumlandırılacak. LG G6'daki gibi oldukça büyük bir ekran ile gelmesi beklenen iPhone 8'in, tasarımsal açıdan iPhone 3G'e benzemesi bekleniyor.