iPhone 8 kaç para olacak?

Apple’ın 10. yıldönümüne özel üreteceği iPhone modeli, Apple iPhone 8 veya iPhone X olarak adlandırılabilir. Apple'ın planlarının bilgisine sahip bir kaynağa göre bu model özel olacak.

Kaynağa göre; iPhone 8, Apple iPhone 7s ve Apple iPhone 7s Plus modellerinin aksine daha Premium tasarıma sahip olacak ve telefonun ön kısmı uçtan uca OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, ekranın altına Touch ID parmak izi tarayıcı yerleştirileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Apple'ın, OLED ekran ile 5.8 inç ekranının, şu anda kullanılan LCD panellerin harcamalarına göre iki katı olacağına inanılıyor. İçinde daha fazla bellek bekleniyor ve bu da, Apple'ın fazla ödemek zorunda kalacağı başka bir fatura.



Apple’ın iPhone 8 modelinde dövme paslanmaz çelik kullanılarak tasarruf edileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus'da kullanılan alüminyuma göre daha ucuz bir malzeme. Çift kamera kurulumunun hem iPhone 8 / X’de, hem de Apple iPhone 7s Plus'da görüleceği söyleniyor ve ayrıca 10. yıl dönümü nedeniyle telefonunun içinde büyük bir pilin bulunması bekleniyor.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre 2017 model iPhone’lardan, iPhone 7s 4.7-inç, iPhone 7s Plus 5.5-inç ve iPhone 8 5.8-inç OLED ekrana sahip olacak. Kuo, aynı zamanda Apple’ın iPhone 8 / X modelinde parmak izi tarayıcısı yerine yüz tanıma sistemi ile kullanıcının kimliğini doğrulayacağını söylüyor.



Şu anda Jet Black renkli 256GB Apple iPhone 7 Plus, 969 $ fiyatla en pahalı iPhone'dur. Haberin başında bahsettiğimiz kaynağa göre, bu yıl tanıtılacak olan iPhone'un özel yıldönümü versaiyonu ile bu rekor kırılacak ve telefon 1.000 $ üzerinde satışa sunulacak.