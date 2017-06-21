iPhone 8'in kılıfları satışa sunuldu!

iPhone 8'in tasarımı artık neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Bu zamana kadar üst üste gelen sızıntılar, iPhone 8'in komple ekran ile geleceği ve dikine konumlandırılmış çift arka kameraya sahip olacağını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde ekran koruyucusu sızan iPhone 8'in, şimdi de Olixar imzalı kılıfları sızdı.

Olixar firması, iPhone 8 için hazırlamış olduğu şeffaf ve kırmızı renkteki kılıflarını sitesi üzerinden satışa sundu. iPhone 8'in Olixar kılıfları, daha önce ortaya çıkan sızıntılar ile oluşturulmuş. Artık iPhone 8'in final tasarımının bu şekilde olacağını bizleri Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte pek bir sürprizin beklemeyeceğini söyleyebiliriz.

Apple A11 yonga seti ve 3 GB RAM'den gücünü alması beklenen iPhone 8, bakalım bu yıl iPhone tutkunlarının yanısıra Android tutkunlarının da beğenisini kazanabilecek mi?