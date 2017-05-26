iPhone 8'in kılıfları sızdı! (Video)

Eylül ayında görücüye çıkacak olan iPhone 8 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de iPhone 8'e ait olduğu söylenen kılıf sızdırıldı. Japonya menşeli Macotakara sitesi; iPhone 8'e ait olduğunu söylediği kılıfı bugün internete servis etti.

Site ayrıca iPhone 8'in kılıfı ile iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı da karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, iPhone 8'in tasarım hatları ile ilgili bir takım bilgiler veriyor. Sitenin aktardığına göre iPhone 8'in kılıfı Alibaba üzerinde satılıyor. iPhone 8'in kılıfında en çok dikkat çeken nokta dikey olarak konumlandırılmış olan çift kamera kurulumu oluyor.

Zaten iPhone 8'in böyle bir kurulum ile geleceğini tahmin ediyorduk. Bu kılıf ile tahminlerimiz bir kez daha doğrulanmış oldu. Kameraların dikey olarak konumlandırılmasının nedenini büyük olasılıkla AR ve VR teknolojileri için bir atılım olarak gösterebiliriz.

iPhone 8'in kılıfına göz atacak olursak; iPhone 8, boyut olarak iPhone 7 Plus'tan biraz daha küçük ve iPhone 7'den biraz daha büyük olacak. Ancak boyutun küçük olması ekranın da küçüleceği anlamına gelmiyor. Aksine ekran boyutu iPhone 7 Plus'tan bile daha büyük olacak.

LG G6'daki gibi bir ekran tasarımı ile gelecek olan iPhone 8'in 144mm x 71mm x 7.7mm boyutlarında olması bekleniyor. iPhone 7'nin 138,3 x 67,1 x 7,1 mm ve iPhone 7 Plus'ın ise 158,2 x 77,9 x 7,3 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.