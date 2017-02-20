iPhone 8, kullanıcısını yüzünden tanıyabilir

Apple'ın, siber güvenlik ve yüz tanıma teknolojisinde uzmanlaşmış bir İsrail şirketi olan RealFace'i satın aldığı bugün açıklandı. 2014 yılında kurulan RealFace firması, kullanıcılara akıllı bir biyometrik oturum açma yöntemini mobil cihazlara getirmişti.

RealFace firmasının henüz Apple'ın bünyesine kaç milyon dolar ödenerek katıldığı bilinmiyor. Ancak bu satın alma sonrası gözlerin direkt iPhone 8'e çevrileceğinden eminiz. RealFace firmasının geliştirmiş olduğu yüz okuma teknolojisinin, bu satın alımdan sonra iPhone 8 modelinde yer alacağı söylentileri ise kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

RealFace'in satılmasından sonra firmanın internet sitesi de anında kapatıldı. Bu da Apple'ın artık RealFace firmasının teknolojilerini direkt sahiplendiğini ortaya koyuyor.

Eylül ayında düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 8'in Touch ID dışında farklı bir güvenlik sistemi sunacağı göz önünde bulundurularsa; iPhone 8'in yüz okuma teknolojisi ile gelme ihtimali artıyor.

Ancak, firmalar bu tarz satın alımları gerçekleştiriyor ve uzun dönemde ürünlerine bu teknolojileri entegre ediyor. Yani bu özelliğin iPhone 8 ile gelmeme gibi bir ihtimali de bulunuyor. Bakalım Apple, iPhone 8 ile yüz tanıma teknolojisini sunacak mı? yoksa bir sonraki iPhone'a mı saklayacak?