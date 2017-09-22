iPhone 8 çizilmelere ne kadar dayanıklı?

Cam arka yüzeyi ile çizilmelere karşı soru işaretleri oluşturan iPhone 8, dayanıklık testinde ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

22/09/2017 09:20

Apple'ın yeni üst segment telefonu iPhone 8, iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde kullanılan arkası cam tasarım ile gelmişti. Apple, etkinlik sırasında bu cam yüzeyin her ne kadar çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu söylese de, iPhone 7'deki soyulma ve kolayca çizilme gibi sorunlar hatırlandığında, bu söylem pek yeterli olmamıştı.

Amerika'da dün kargolanmaya başlanan iPhone 8, JerryRigEverything isimli YouTube kullanıcısı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu. Falçata ile işkence yapılan iPhone 8'in, Apple'ın dediği gibi günlük kullanımda çizilmelere karşı oldukça dayanıklı olduğu bu video ile kanıtlanmış oldu.

    Yazar: Ender Öztürk

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