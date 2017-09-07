iPhone 8 ne zaman satışa sunulacak?

Yeni gelen bir raporda, 2017 iPhone modellerinin Cupertino'da sergilenmesinden üç gün sonra Apple iPhone X, Apple iPhone 8 ve Apple iPhone 8 Plus olarak adlandırılacak telefonlar ön siparişler için satışa sunulacak. Daha önce bir söylenti, 22 Eylül'de üç yeni iOS akıllı telefonların hepsinin satışa sunulacağını iddia etmişti. Dolayısıyla, söylentilere göre zaman çizelgesi belli oluyor. Buna göre, 12 Eylül'de Apple, 2017 iPhone modellerini tümünü yeni Steve Jobs Theatre'da tanıtacak. 15 Eylül'de ön siparişler başlayacak ve üç telefon 22 Eylül'de satışa sunulacak.

Apple iPhone X'in piyasaya sürülmesinden sonra çok sınırlı sayıda olacak. Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in sadece iki ila dört milyon ünitesinin piyasaya çıkmasını beklediğini söyledi. iPhone X, uçtan uca bir ekrana OLED paneline sahip olacak. Apple Pay'ın kimlik doğrulamasını da onaylayan yüz tanıma sistemi telefonun kilidini açacak. Kablosuz şarj opsiyonel bir aksesuar olacak ve arka taraftaki çift kamera dikey olarak monte edilecek.

Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın yanısıra, Apple, 12 Eylül'de Apple Watch Series 3'ü tanıtacak. İkincisi kendi LTE telsiziyle ve gömülü eSIM ile gelecek ve böylece bir iPhone ile eşleştirilmeden internete bağlanabilecek.

Apple iPhone X'in sırasıyla 64GB, 256GB ve 512GB modelleri için sırasıyla 999, 1.099 ve 1.199 $ fiyatla geleceği söyleniyor.